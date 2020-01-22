Bugünkü
Takvim

Eşi için 40 günde 20 kilo verdi

Melahat Erol’a 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Eşi Ümit Erol’un, karısına böbreğini verebilmesi için 20 kilo zayıflaması gerekiyordu. Öyle de oldu...

Hayatım benim
İstanbul'da yaşayan Melahat Erol'a 20 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konuldu. 20 yılın ardından kalp rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılan talihsiz kadında böbrek yetmezliği hastalığının başladığı belirlendi. Doktorlar tarafından diyalize yönlendirilen ev kadını Melahat Erol, 9 ay burada tedavi gördü. Eşinin hastalığına üzülen Ümit Erol ise böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. Yapılan tetkiklerde kilosunun bu duruma engel olduğunu öğrenen Ümit Erol, 40 gün gibi kısa bir sürede 20 kilo verdi. Nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunan Melahat Erol ise eşine minnettar. Melahat Erol, "9 ay boyunca diyalize girdim. Eşim beni diyalize götürüp getirdi. Su içmeyi çok özlemiştim, Eşim benim hayatım, ona çok şey borçluyum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEşi için 40 günde 20 kilo verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri