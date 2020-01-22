Eşi için 40 günde 20 kilo verdi Melahat Erol’a 2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Eşi Ümit Erol’un, karısına böbreğini verebilmesi için 20 kilo zayıflaması gerekiyordu. Öyle de oldu...

İ stanbul'da yaşayan Melahat Erol'a 20 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konuldu. 20 yılın ardından kalp rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılan talihsiz kadında böbrek yetmezliği hastalığının başladığı belirlendi. Doktorlar tarafından diyalize yönlendirilen ev kadını Melahat Erol, 9 ay burada tedavi gördü. Eşinin hastalığına üzülen Ümit Erol ise böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. Yapılan tetkiklerde kilosunun bu duruma engel olduğunu öğrenen Ümit Erol, 40 gün gibi kısa bir sürede 20 kilo verdi. Nakledilen böbrekle yeniden hayata tutunan Melahat Erol ise eşine minnettar. Melahat Erol, "9 ay boyunca diyalize girdim. Eşim beni diyalize götürüp getirdi. Su içmeyi çok özlemiştim, Eşim benim hayatım, ona çok şey borçluyum" dedi.