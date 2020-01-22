22 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bayilerden loto oynayanlar Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 6 milyon 842 bin TL'lik ikramiyenin 1 kişi tarafından kazanılmasının ardından gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları

22 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 2 - 20 - 22 - 24 - 44 - 46