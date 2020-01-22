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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 21:54

22 Ocak sonuçları sorgulama! MPİ haftanın Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı

Akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar 22 Ocak çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Sayısal Loto'nun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 842 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi arama motorlarında 22 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları

22 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu

22 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bayilerden loto oynayanlar Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 6 milyon 842 bin TL'lik ikramiyenin 1 kişi tarafından kazanılmasının ardından gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları

22 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 2 - 20 - 22 - 24 - 44 - 46

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