22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen olmayınca 900 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Devir işleminin ardından özellikle akşam saatlerinden itibaren Şans Topu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. İşte 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

22 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 17 - 18 - 24 - 27 - 29 ve +11