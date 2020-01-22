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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 21:18

22 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta 900 bin liralık ikramiye devretmişti

Gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek istiyor. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen kimse olmayınca 900 bin liralık ikramiye bugüne devretmişti. Bu kapsamda on binlerce kişi Şans Topu oyununun 971'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığını merakla araştırıyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte haftanın kazanan numaraları

22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen olmayınca 900 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Devir işleminin ardından özellikle akşam saatlerinden itibaren Şans Topu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. İşte 22 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

22 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 17 - 18 - 24 - 27 - 29 ve +11

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