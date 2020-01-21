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  • 21.01.2020 11:01
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:04

’ havadan görüntülendi! Görenleri hayrete düşürüyor

’nun ‘sakin şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan ve doğal bir oluşum olan , görenleri hayrete düşürüyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı lerin uğrak noktası olan ada, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesi, eşsiz güzellikleri ile doğa sevenlerin ilgi odağı oluyor. Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki "Timsah Adası" ise yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak da kullanılırken, uzak ve yüksek bir açıdan suyun içerisindeki timsahı andıran ada, fotoğrafçıların ve yeni evlenenlerin de albümlerini süslüyor.

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