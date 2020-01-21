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  • 21.01.2020 11:55
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:55

'de öz kızını önce boğup sonra parçalara ayırmıştı! Cani babadan skandal sözler!

Keşan’da bir eğlence mekanında oryantallik yapan kızı ’yu boğarak öldürdükten sonra bıçakla parçalara ayıran baba yargılanmaya başladı. i itiraf eden baba Uslu’nun mahkemedeki ifadesinde "Eşim ve benim bu olayla hiçbir alakamız yok. Tamamen yanlışlık sonucu buradayız. Susma hakkımızı kullandığımız halde ifade vermişiz gibi imza attırdılar. Sonra kendimizi cezaevinde bulduk” sözleri şoke etti. Anne Uslu da olay günü kızıyla kavga ederek baygınlık geçirdiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Keşan'da geçen 9 Ocak'ta, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda, kozalak toplamaya giden bir kişi gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu buldu.

Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, kentteki bir gece kulübünde oryantallik yapan Diğdem Uslu'ya ait olduğu tespit edildi. Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda, kadına ait olduğu değerlendirilen kalça kemiği, kafa ve diğer uzuvlar da bulundu.

Vücut parçaları üzerinde düzgün kesikler olduğunun belirlenmesi üzerine polis, Diğdem Uslu'nun dönerci ustası olan babası Hasan Uslu üzerine yoğunlaştı. Uslu Ailesi'nin evinde yapılan incelemede de cinayet izleri bulundu. Polis, baba Hasan Uslu ve anne Satı Uslu'yu gözaltına aldı.

Polisteki sorgusunda susma hakkını kullanan Hasan Uslu, savcılığa verdiği ifadesinde, kızını elleriyle boğduğunu, bıçakla parçaladığı cesedi bir süre derin dondurucuda sakladığını ardından da sırt çantası içerisinde kızının köpeğini de yanına alarak 7 gün boyunca parça parça ormanlık araziye gömdüğünü söyledi.

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