Yüzde 100 keyif!

Sömestr tatili ve hafta sonunu fırsat bilenler, Türkiye'nin kış turizm merkezlerine akın etti. Uludağ'da kayak yapmak isteyen tatilciler, yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kars Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de yoğunluk yaşanıyor. 2 bin 634 rakımlı Sarıçam Ormanları arasında kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kars Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de yoğunluk yaşanıyor. 2 bin 634 rakımlı Sarıçam Ormanları arasında kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.