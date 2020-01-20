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Yüzde 100 keyif!

Yarıyıl tatili başladı. Tatilciler soluğu kayak merkezlerinde aldı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. 2 bin 634 rakımlı Sarıçam Ormanları arasında kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Yüzde 100 keyif!
Sömestr tatili ve hafta sonunu fırsat bilenler, Türkiye'nin kış turizm merkezlerine akın etti. Uludağ'da kayak yapmak isteyen tatilciler, yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kars Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de yoğunluk yaşanıyor. 2 bin 634 rakımlı Sarıçam Ormanları arasında kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

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