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  • 20.01.2020 09:02
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:02

Son dakika: 'da TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı

Son dakika haberi... 'da, sürücüsü 'in kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. da otomobil alev alıp hurda yığınına dönerken, Göçer ağır yaralandı.

Ankara'da feci kaza!
, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Itri Caddesi üzerinde ilerleyen idaresindeki 06 BH 6584 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 06 AY 5265 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil alev alırken, sürücü Göçer araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



söndüren itfaiye ekipleri, Göçer'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan Göçer'i, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Görkem Göçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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