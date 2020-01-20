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  • 20.01.2020 08:54
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 08:58

'deki te kan donduran ifade: "Babam sürekli baskı yaptı annemi ve eşimi öldürdüm namusumu temizledim"

’de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü için tutuklanan katil zanlısı Tahsin ’nın ifadesi kan dondurdu. Yüksekova, kendisini babasının azmettirdiğini söyleyerek, "Babam sürekli baskı yaptı annemi ve eşimi öldürdüm namusumu temizledim" ifadelerini kullandı.

Cinayetleri işledikten sonra Ataşehir'de gözaltına alınan Tahsin Yüksekova'nın ağabeyi E.Y de gözaltına alındı. Emniyet ifadesinde son dakika itiraflarında bulunan Tahsin Y., babasının sürekli kendisine eşi ve annesini öldürmesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Öte yandan cinayetleri işledikten sonra namusunu temizlediğini söyleyen Tahsin Y.'nin 6 ay önce denetimli serbestlik kapsamında hapisten çıktığı ortaya çıktı

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Cezaevinden çıkıp dehşet saçmıştı! Şimdi de babasından şikayetçi oldu

Kadıköy'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Tahsin Yüksekova, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından tutuklandı.

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