Cinayetleri işledikten sonra Ataşehir'de gözaltına alınan Tahsin Yüksekova'nın ağabeyi E.Y de gözaltına alındı. Emniyet ifadesinde son dakika itiraflarında bulunan Tahsin Y., babasının sürekli kendisine eşi ve annesini öldürmesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Öte yandan cinayetleri işledikten sonra namusunu temizlediğini söyleyen Tahsin Y.'nin 6 ay önce denetimli serbestlik kapsamında hapisten çıktığı ortaya çıktı

BİRİ TUTUKLANDI BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Cezaevinden çıkıp dehşet saçmıştı! Şimdi de babasından şikayetçi oldu

Kadıköy'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Tahsin Yüksekova, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından tutuklandı.