Sivas sallandı Sivas'ın Zara ilçesinde dün akşam saat 20.35"te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar arasındaki kısa süreli korkuya neden olan sarsıntıda, can ve mal kaybı yaşanmadı.

S ivas'ın Zara ilçesinde dün akşam saat 20.35"te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar arasındaki kısa süreli korkuya neden olan sarsıntıda, can ve mal kaybı yaşanmadı. TÜM MANŞETLER