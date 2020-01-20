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Sivas sallandı

Sivas'ın Zara ilçesinde dün akşam saat 20.35"te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar arasındaki kısa süreli korkuya neden olan sarsıntıda, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivas sallandı
Sivas'ın Zara ilçesinde dün akşam saat 20.35"te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar arasındaki kısa süreli korkuya neden olan sarsıntıda, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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