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Paris’ten ödül

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin dünyanın tam panoramik en büyük müzesi 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, UNESCO'da İdealkent Ödülü'ne layık görüldü.

Paris’ten ödül
Bursa Osmangazi Belediyesi'nin dünyanın tam panoramik en büyük müzesi 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, UNESCO'da İdealkent Ödülü'ne layık görüldü. Şehre pozitif katkı sağlayan projelere verilen İdealkent Ödülleri, Paris'te takdim edildi. Ödülü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar aldı.

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