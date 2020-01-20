Paris’ten ödül

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin dünyanın tam panoramik en büyük müzesi 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, UNESCO'da İdealkent Ödülü'ne layık görüldü. Şehre pozitif katkı sağlayan projelere verilen İdealkent Ödülleri, Paris'te takdim edildi. Ödülü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar aldı.
- Yaşam
- 20.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.