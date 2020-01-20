Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Otomobilde mahsur kalan bebeği ekipler kurtardı. Olay dün İzmit'te yaşandı. Otomobilden inen anne ve baba anahtarı unuttu. Kapılar kilitlendi. Aracın sol arka koltuğundaki çocuk koltuğunda oturan Çağıl bebek, mahsur kaldı. Aile itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, çocuğa zarar vermemek için aracın sağ arka camını kırdı. Çağıl bebeği annesine teslim etti.
Küçük kız annesine sıkı sıkı sarıldı.
Küçük kız annesine sıkı sıkı sarıldı.
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