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  • 20.01.2020 18:50
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 18:51

'da larına operasyon

'nın ilçesinde, larına operasyon düzenlendi. Operasyonda bir iş yerinden TIR'a mazot yükleyen iş yeri sahibi İ.A. ve beraberindeki 5 kişi suçüstü yakalandı.

Mazot kaçakçılarına suçüstü operasyon!

'nın ilçesinde, 4 ton kaçak ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Kula'da geçen günlerde bir iş yerinden kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takip çalışması başlattı. Polis, takibin ardından Seyitali Mahallesi Burçakovası mevkisindeki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinden TIR'a mazot yükleyen iş yeri sahibi İ.A. ve beraberindeki 5 kişi suçüstü yakalandı. Teneke kutular içindeki 4 ton kaçak mazota ve mazot pompasına el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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