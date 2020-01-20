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Louis’in elması | Tam bin 758 karat

Fransız moda devi Louis Vuitton, mücevher pazarındaki iddiasını gösterdi. Ünlü markanın, dünyanın ikinci en büyük elmasını satın aldığı belirtildi. Geçen yıl Botswana'dan çıkartılan bin 758 karat ile dünyanın en büyük ikinci elmasını satın alan LV, taşın ücretini kimselere söylemedi.

Taş devri
Fransız moda devi Louis Vuitton, mücevher pazarına hızlı başladı. Bin 758 karatlık dünyanın en büyük ikinci elmasını satın aldı.



Fransız moda devi Louis Vuitton, mücevher pazarındaki iddiasını gösterdi. Ünlü markanın, dünyanın ikinci en büyük elmasını satın aldığı belirtildi. Geçen yıl Botswana'dan çıkartılan bin 758 karat ile dünyanın en büyük ikinci elmasını satın alan LV, taşın ücretini kimselere söylemedi! Koyu renkli avuç içi büyüklüğündeki taşa, 'nadir bulunan' anlamına gelen Sewelo adı verilmişti. Ondan bir küçük olan bin 109 karatlık elmas 3 yıl önce 53 milyon dolara satılmıştı.

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