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İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi

’ta çocuğunu öldürüp intihar eden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Tuğba Uzun, psikolojik sorunlar yaşıyordu.

En 'baba' acı!
İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi. Olay önceki gün 'ta meydana geldi. Tuğba Uzun, 10 yaşındaki oğlu Kayra'yı bıçaklayarak öldürdü. Kendisini ise doğalgaz borusuna asarak canına kıydı. Anne ve oğlunun cenazesi dün memleketleri Sivas'a götürüldü. Cenaze törenine, eşini ve çocuğunu kaybeden Mustafa Uzun, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Acılı baba gözyaşlarını tutamadı. Anne ve oğlu, toprağa verildi.



Cenazeye akın eden aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Bazıları ayakta durmakta zorlandı.



Kayra, çok sevdiği annesi tarafından hunharca öldürüldü. Tuğba Uzun, psikolojik sorunlar yaşıyordu.



Baba Mustafa Uzun

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