Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler

Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşları çelişkili ifadeler verdi. Olay geçen hafta İzmir'de meydana geldi.(25), evinde birlikte alkol alıp eğlendiği iki arkadaşından'yi şaka amaçlı kucağına almaya çalışırken dengesini kaybederek,Boğazına cam saplanan genç öldü. Arda'nın arkadaşı(27), "ve ben alkol alıp, uyuşturucu kullandık." dedi. A.N.İ. (25) ise ifadesinde, "Evde hep birlikte alkol aldık, karanlık bir ortam vardı." diye konuştu.Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kesiniz) yazılı bir dövme vardı.