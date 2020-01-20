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Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler

Olay geçen hafta İzmir'de meydana geldi. İzmir’de, şakalaşırken boğazına cam saplanan genç yaşamını yitirdi. O gece evde olan iki arkadaşı farklı ifade verdi.

Sır gece!
Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşları çelişkili ifadeler verdi. Olay geçen hafta İzmir'de meydana geldi. Destan Arda (25), evinde birlikte alkol alıp eğlendiği iki arkadaşından A.N.İ.'yi şaka amaçlı kucağına almaya çalışırken dengesini kaybederek, cam salon kapısına düştü. Boğazına cam saplanan genç öldü. Arda'nın arkadaşı H.E. (27), "A.N.İ. Destan ve ben alkol alıp, uyuşturucu kullandık. Destan, A.N.İ.'yi kucağına almaya çalışıyordu. Bir anda ses duydum, ışığı açtığımızda Destan'ın yerde kanlar içinde yatıyordu" dedi. A.N.İ. (25) ise ifadesinde, "Evde hep birlikte alkol aldık, karanlık bir ortam vardı. Ben de sızmıştım. Daha sonra bir gürültü duydum ve kalktım. Destan'ı kapı eşiğinde, yerde kanlar içinde gördüm. Şoka girdim, tam hatırlamıyorum" diye konuştu.




Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kesiniz) yazılı bir dövme vardı.

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