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Bitlisli kanaat önderi Abdulkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şüpheli Y.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şeyhe suikast!
Bitlis Güroymak'ta suikastçı Y.Ş., Şeyh Muhammet Hafit Kur'an Kursu'na gitti. Nakşibendi Şeyhi Seyda Abdulkerim Çevik ile bir süre görüştü. Sonra da Norşin Medresesi Başmüderrisi olan Çevik'e ateş etti. Hastaneye kaldırılan Çevik, kurtarılamadı. Y.Ş.'nin üzerinden 3 ruhsatsız tabanca çıktı. Saldırganın Şeyh Çevik'e neden suikast düzenlediği araştırılıyor.

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