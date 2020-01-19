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  • 20.01.2020 06:55
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 06:57

'de 'de korkutan !

’nin Darıca ilçesindeki bir ’nin çatısında başlayan AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. Yangında AVM’nin 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay saat 03.20 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin çatısında başlayan yangın kısa sürede alt katlardaki dükkanlara sıçradı.

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