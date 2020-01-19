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  • 20.01.2020 07:18
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 07:18

KAR GELİYOR! İstanbul için gün verdi! 20 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği aktarıldı.. İstanbul'da ise heyecanla beklenen kar yağışı nihayet geliyor. Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için gün verdi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte raporu...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu verilerine göre, yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 20 Ocak hava durumu uyarıları...

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bugün kuvvetli rüzgarın etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı azalacak. Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, perşembe ve cuma günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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