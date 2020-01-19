Güleda Cankel'in ismi yaşatılacak

Isparta'da Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım'da eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Polise giderek teslim olan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kız ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet haberi, tüm ülkede üzüntü yarattı. Genç kızın adı, ailesiyle oturduğu evin bulunduğu sokağa verilecek.
- Yaşam
- 19.01.2020
- Gazete
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