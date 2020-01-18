Şişli'de sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti!

Olay, saat 03.30 sularında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlük kiralık ev olarak kullandığı ileri sürülen dairede iki erkek ile iki arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokakta devam etti. Tartışmanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen iki erkek şahıstan biri, S.K., ve S.K., isimli kadınlara silahla kadınlara doğru ateş etmeye başladı.

BİRİ KAÇARKEN VURULDU

Kadınlardan biri apartman önünde bacağından yaralanırken, diğeri ise 30 metre ileride kaçmaya çalışırken yine bacağından vuruldu. Kimliği belirlenemeyen iki erkek şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralı kadınlar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Daha sonra olay yerini inceleme ekipleri, sokakta ve evin içinde inceleme yaparak, delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.