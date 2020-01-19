AIDS’li manyak Bayrampaşa'daki yabancı uyruklu saldırgan hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 33 yaşındaki Bahchevanov'un 14 Ocak günü Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiği olayı gerçekleştirirken yanında bulunan çantasından İncil, Meryem ana heykeli ve Hz. İsa tablosu çıktığı öğrenildi. Saldırganın kendisiyle konuşmaya çalışan polislerin girişimlerine herhangi bir dilde yanıt vermediği belirtilirken, olaydan sonra hastaneye kaldırılan Bahchevanov'un HIV taşıdığı kaydedildi.

Bulgar Milen Bahchevanov, İstanbul'da palayla restoran bastı. Vurularak yakalandı. Kurtarılamadı. AİDS'li çıktı. TÜM MANŞETLER