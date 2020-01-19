Antalya'da üniversiteli Kader Acar, geçen yıl Ocak'ta hortum felaketinde kayboldu. 1 yıl geçti. Aramalara rağmen bulunamayan kızın ailesi bekleyişini sürdürüyor. Baba Ahmet Acar, 21. doğum gününde kaybolduğu dereye güller ve sevdiği yiyecekleri bıraktı. "Derede mi kutlayacağız senin doğum gününü babişim?" dedi.
Genç kızın anne ve babası, umudunu kesmedi.
Genç kızın anne ve babası, umudunu kesmedi.
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