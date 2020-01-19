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Acı kader! 'dan 1 yıldır haber yok...

'da üniversiteli , geçen yıl Ocak'ta hortum felaketinde kayboldu. 1 yıl geçti. Aramalara rağmen bulunamayan kızın ailesi bekleyişini sürdürüyor. Baba , 21. nde kaybolduğu dereye güller ve sevdiği yiyecekleri bıraktı. "Derede mi kutlayacağız senin doğum gününü babişim?" dedi.

Acı kader!
Antalya'da üniversiteli Kader Acar, geçen yıl Ocak'ta hortum felaketinde kayboldu. 1 yıl geçti. Aramalara rağmen bulunamayan kızın ailesi bekleyişini sürdürüyor. Baba , 21. nde kaybolduğu dereye güller ve sevdiği yiyecekleri bıraktı. "Derede mi kutlayacağız senin doğum gününü babişim?" dedi.



Genç kızın anne ve babası, umudunu kesmedi.

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