Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek. Yağışların Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, son dakika il il hava durumu raporu...
Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı! 19 Ocak Pazar hava nasıl olacak?
Hava sıcaklığı her geçen gün düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta sonunu fırsat bilenlerin en son merak ettiği soru ‘19 Ocak Pazar günü hava durumu nasıl’ oldu. Peki Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? İşte il il 19 Ocak Pazar hava durumu…
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