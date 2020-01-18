Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek. Yağışların Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, son dakika il il hava durumu raporu...