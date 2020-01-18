Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.01.2020 06:54
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 06:58

Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı! Pazar hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı her geçen gün düşerken son dakika tahminlerini açıkladı. Hafta sonunu fırsat bilenlerin en son merak ettiği soru ‘ Pazar günü hava durumu nasıl’ oldu. Peki Pazar günü hava durumu nasıl olacak? ’a yağmur yağacak mı? İşte il il 19 Ocak Pazar hava durumu…

Meteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek. Yağışların Marmara'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, son dakika il il hava durumu raporu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika yağmur ve kar uyarısı! 19 Ocak Pazar hava nasıl olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri