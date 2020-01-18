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Seninle yaşayacak

ve Deniz- Temiz Derneği/ 'nın, tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu "" 4. kez sahibini arıyor. "" sloganıyla yola çıkılan Sabri Ülker Çevre Ödülü'nde bu yılki tema, "Çevre ve İnsan" olarak belirlendi. Projeler, biyo-çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve gezegen sağlığı konu başlıkları altında değerlendirilecek.

Seninle yaşayacak
Yıldız Holding ve Deniz- Temiz Derneği/ 'nın, tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu "Sabri Ülker Çevre Ödülü" 4. kez sahibini arıyor. "" sloganıyla yola çıkılan 'nde bu yılki tema, "Çevre ve İnsan" olarak belirlendi. Projeler, biyo-çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve gezegen sağlığı konu başlıkları altında değerlendirilecek.

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