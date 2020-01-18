Hamzaoğlu’na 10 bin!

Ünlü teknik direktörün nafaka davasında karar çıktı. Evlilik dışı oğluna 10 bin lira nafaka ödemesi kararlaştırıldı. Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor'un eski medya sorumlusu Sinem Yanmaz ile evlilik dışı ilişki yaşadı. Çiftin 2011'de bir çocukları dünyaya geldi. Hamzaoğlu'nun oğlu E.Ç.H.'ye (9) nafaka ödemediği gerekçesiyle Yanmaz, dava açtı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi kararında, Hamzaoğlu'nun her ay 10 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Teknik direktör karara itiraz etti. Yanmaz'ın avukatı tarafından birikmiş iştirak nafaka alacaklarının faiziyle birlikte alınmak üzere 203 bin TL'lik icra takibi başlatıldı.
- Yaşam
- 18.01.2020
- Gazete
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