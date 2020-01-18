Bugün akşam saatlerinden itibaren 18 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Bu hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 650 bin liralık ikramiye devretti. Sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi arama motorlarında 18 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor.

18 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 14 - 37 - 41 - 42 - 43 - 48