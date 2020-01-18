Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.01.2020 21:12
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 21:18

18 Ocak MPİ sonuçları açıklandı! 4 milyon 650 bin TL'lik ikramiye bugüne devretmişti

18 Ocak MPİ sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bayilerden loto oynayanlar nı öğrenmek için sabırsızlanıyor. 4 milyon 650 bin TL'lik ikramiyenin 3. kez devretmesinin ardından gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın na çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte haftanın kazanan numaraları

18 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Bugün akşam saatlerinden itibaren 18 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Bu hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 650 bin liralık ikramiye devretti. Sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi arama motorlarında 18 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor.

18 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 14 - 37 - 41 - 42 - 43 - 48

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri18 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 milyon 650 bin TL'lik ikramiye bugüne devretmişti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri