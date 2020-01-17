Aslı Baş davası 10 yılda sonuçlandı. İşadamı Ahmet Bayer ve oğulları aklandı. Mankenin ailesi isyan bayrağı açtı: Mezarına gidip kararı şikayet edeceğiz. Adaletten hiç ümidi kesmedik ama Aslı ikinci kez öldü.
Ahmet Bayer'e müebbet isteniyordu.
2003 Mankenler Kraliçesi Aslı Baş, 2010'da Bayer'in evinde ölmüştü.
Ahmet Bayer'e müebbet isteniyordu.
2003 Mankenler Kraliçesi Aslı Baş, 2010'da Bayer'in evinde ölmüştü.
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