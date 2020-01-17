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Manken 'ın ailesi, sanıkların suçsuz bulunmasına isyan etti: Aslı ikinci kez öldü

davası 10 yılda sonuçlandı. ve oğulları aklandı. Mankenin ailesi isyan bayrağı açtı: Mezarına gidip kararı şikayet edeceğiz. Adaletten hiç ümidi kesmedik ama Aslı ikinci kez öldü.

Aslı 2. kez öldü
davası 10 yılda sonuçlandı. ve oğulları aklandı. Mankenin ailesi isyan bayrağı açtı: Mezarına gidip kararı şikayet edeceğiz. Adaletten hiç ümidi kesmedik ama Aslı ikinci kez öldü.


Ahmet Bayer'e müebbet isteniyordu.



2003 Mankenler Kraliçesi Aslı Baş, 2010'da Bayer'in evinde ölmüştü.

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