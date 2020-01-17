Darp edilen gencin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Olay Hatay'da yaşandı. M.Ç. (20), sosyal medya üzerinden tartıştığı M.İ.U.'yu (16), evine gidip özür diledikten sonra bir dükkana götürdü ve bıçakla tehditler savurup, darp etti. Arkadaşı B.B. de cep telefonunun kamerasıyla olayı kaydedip sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyen M.İ.U.'nun ailesinin şikayeti üzerine M.Ç. ve B.B. gözaltına alındı.
Gencin annesi Fethiye U., "Görüntüleri gördükten sonra iki gün uyumadık, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Tedavi görüyoruz" dedi.
Gencin annesi Fethiye U., "Görüntüleri gördükten sonra iki gün uyumadık, çocuğumun psikolojisi çok bozuldu. Tedavi görüyoruz" dedi.
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