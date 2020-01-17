Gaspçıya tek kurşun Gaziantep'te toptancılık yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H., kar maskeli silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan Sefer Şen, para dolu çanta ile kaçmaya çalışırken Ramazan H.'nin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirdi, diğer saldırgan ise kaçtı.

G.Antepli Cemil H, soyguncuya karşı koydu. Tek kurşunla öldürdü. TÜM MANŞETLER