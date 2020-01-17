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Cehenneme gider miyim!

'da , geçen yıl, eş olarak istediği Fas uyruklu baldızı 'ı bıçaklayarak öldürdü. istenen Karakaş'ın arkadaşı A.R.E. "Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var? gibi sorular sordu" dedi.

Cehenneme gider miyim!
Antalya'da Ercan Karakaş, geçen yıl, eş olarak istediği Fas uyruklu baldızı Rajae Ait Lhaj'ı bıçaklayarak öldürdü. istenen Karakaş'ın arkadaşı A.R.E. "Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var? gibi sorular sordu" dedi.


, hunharca öldürüldü.

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