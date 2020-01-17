Cehenneme gider miyim!

Antalya'da Ercan Karakaş, geçen yıl, eş olarak istediği Fas uyruklu baldızı Rajae Ait Lhaj'ı bıçaklayarak öldürdü. Ömür boyu hapsi istenen Karakaş'ın arkadaşı A.R.E. "Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var? gibi sorular sordu" dedi.
Rajae Ait Lhaj, hunharca öldürüldü.
Rajae Ait Lhaj, hunharca öldürüldü.
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