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28 yaşındaki kadın darbedilerek öldürüldü

'de (28), dün akşam saatlerinde evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulundu. Talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.K'yı gözaltına aldı.

Yine vahşet!
'de (28), dün akşam saatlerinde evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulundu. Talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.K'yı gözaltına aldı.

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