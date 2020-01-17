28 yaşındaki kadın darbedilerek öldürüldü

Mardin'de Şehriban Çatı (28), dün akşam saatlerinde evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulundu. Talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.K'yı gözaltına aldı.
Mardin'de Şehriban Çatı(28), dün akşam saatlerindeevinde darbedilmiş olarakağır yaralı halde bulundu.Talihsiz kadın, hastaneyekaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.Polis ekipleri, olayla ilgilişüpheli M.K'yı gözaltına aldı.
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