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16 yaşındaki Cemal gözyaşları ile toprağa verildi

'da (16), geçen aralık ayında kalp kapağı ameliyatı oldu. Taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan genç adam, önceki gece hayatını kaybetti. Azboy'un 'ya götürülen cenazesi, öğrenci arkadaşlarının gözyaşları arasında 'na defnedildi.

Ah be Cemal
Ankara'da Cemal Azboy (16), geçen aralık ayında kalp kapağı ameliyatı oldu. Taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan genç adam, önceki gece hayatını kaybetti.



Azboy'un 'ya götürülen cenazesi, öğrenci arkadaşlarının gözyaşları arasında 'na defnedildi.

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