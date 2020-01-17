16 yaşındaki Cemal gözyaşları ile toprağa verildi

Ankara'da Cemal Azboy (16), geçen aralık ayında kalp kapağı ameliyatı oldu. Taburcu olmayı beklerken kalbi duran ve yaklaşık bir ay makineye bağlı yaşatılan genç adam, önceki gece hayatını kaybetti.
Azboy'un Antalya'ya götürülen cenazesi, öğrenci arkadaşlarının gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.
Azboy'un Antalya'ya götürülen cenazesi, öğrenci arkadaşlarının gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.
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