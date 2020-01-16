Bugünkü
Takvim

''ya tam 198 yıl 4 2 milyon 207 bin 880 lira para cezası!

'' lakaplı , 73 kişiyi dolandırdı. 19 milyon TL topladı. Hakim karşısına çıktı. Tam 198 yıl 4 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri'Ponzi Arzu'ya tam 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezası!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri