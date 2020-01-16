'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, 73 kişiyi dolandırdı. 19 milyon TL topladı. Hakim karşısına çıktı. Tam 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, 73 kişiyi dolandırdı. 19 milyon TL topladı. Hakim karşısına çıktı. Tam 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.
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