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Merve’nin sır sonu

, İl Kültür ve 'nde arkeolog olan (33), 'da ziyaret ettiği ağabeyi 'ın evinde 8. kattan atlayarak canına kıydı. Sır la ilgili araştırma başlatıldı. ve 'de ikisi de liseli ve 16 yaşında olan kızlar ise korku dolu anlar yaşattı. Amasra'da B.D, limandaki kayalıklardan denize atladı. Yaralı kurtarıldı. Kayseri'de de 8 kat çatısına çıkan K.U, arkadaşları tarafından ikna edildi.

Merve’nin sır sonu
Gaziantep Müze, İl Kültür ve 'nde arkeolog olan Merve Kaçmış (33), 'da ziyaret ettiği ağabeyi 'ın evinde 8. kattan atlayarak canına kıydı. Sır la ilgili araştırma başlatıldı. Bartın ve Kayseri'de ikisi de liseli ve 16 yaşında olan kızlar ise korku dolu anlar yaşattı. Amasra'da B.D, limandaki kayalıklardan denize atladı. Yaralı kurtarıldı. 'de de 8 kat çatısına çıkan K.U, arkadaşları tarafından ikna edildi.



Kayseri'de K.U. 8. katta intihar girişiminde bulundu.

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