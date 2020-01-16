Merve’nin sır sonu

Gaziantep Müze, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde arkeolog olan Merve Kaçmış (33), Diyarbakır'da ziyaret ettiği ağabeyi Ömer Kaçmış'ın evinde 8. kattan atlayarak canına kıydı. Sır intiharla ilgili araştırma başlatıldı. Bartın ve Kayseri'de ikisi de liseli ve 16 yaşında olan kızlar ise korku dolu anlar yaşattı. Amasra'da B.D, limandaki kayalıklardan denize atladı. Yaralı kurtarıldı. Kayseri'de de 8 kat çatısına çıkan K.U, arkadaşları tarafından ikna edildi.
Kayseri'de K.U. 8. katta intihar girişiminde bulundu.
Kayseri'de K.U. 8. katta intihar girişiminde bulundu.
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