Hatay'da Ayten Kılıç (39), yaklaşık 1.5 yıl süren davanın ardından eşinden boşandı. Bu durumu Adliye Sarayı önünde davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. 6 çocuk annesi kadın, kurduğu masaya baklava, kuru pasta ve içecek koyarak, çevredeki ve yoldan geçenlere ikram etti.
Kılıç, "Adak adamıştım boşanırsam, kurtulacağım gün baklava dağıtacağım diye. Çok sevinçliyim, çocuklarım da çok mutlu" dedi.
Kılıç, "Adak adamıştım boşanırsam, kurtulacağım gün baklava dağıtacağım diye. Çok sevinçliyim, çocuklarım da çok mutlu" dedi.
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