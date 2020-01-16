Fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 1000 lirayı geçti

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor. Manavda eriğin kilosu bin TL'den satılıyor.

Manav Recep Gökgür tezgahında bulunan ürünlerden eriğin 50 gram gelen 3 adedinin 50 TL'den, çileğin kilosunun 15 TL'den, karpuz ve kavunun kilosunun 10 TL'den, ejder meyvesinin adedinin 25 TL'den, içinde 2 adet bulunan şeftalinin paketinin de 50 TL'den satıldığını belirterek yaz meyvelerini en çok aşeren hamile kadınların aldığını kaydetti.