Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 16.01.2020 11:08
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 11:26

Fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 1000 lirayı geçti

Balıkesir'de bir manav, Arjantin'den getirdiği yaz meyvelerinden eriğin kilosunu 1000 liradan satışa sundu. Eriğin yanı sıra birçok tropik ve yaz meyvesine de tezgahında yer veren manav, en iyi müşterilerinin aş eren hamile kadınlar olduğunu söyledi.

Kış aylarında yaz lezzetlerini tatmak isteyenler için yaz meyvelerini ithal getiren manavda erikten şeftaliye, mangodan ananasa, karpuzdan kavuna, ejder meyvesinden avokadoya, çilekten üzüme kadar birçok ürün yer alıyor. Manavda eriğin kilosu bin TL'den satılıyor.

Manav Recep Gökgür tezgahında bulunan ürünlerden eriğin 50 gram gelen 3 adedinin 50 TL'den, çileğin kilosunun 15 TL'den, karpuz ve kavunun kilosunun 10 TL'den, ejder meyvesinin adedinin 25 TL'den, içinde 2 adet bulunan şeftalinin paketinin de 50 TL'den satıldığını belirterek yaz meyvelerini en çok aşeren hamile kadınların aldığını kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 1000 lirayı geçti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri