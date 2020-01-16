Avcılar'da 300 TL’lik dehşet! 1 ölü, 1 yaralı...

İstanbul Avcılar'da dün bir kafeye giden Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı. Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor. Şüpheli ise yakalandı.
- Yaşam
- 16.01.2020
- Gazete
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