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Avcılar'da 300 TL’lik dehşet! 1 ölü, 1 yaralı...

'da dün bir kafeye giden Ö. içeride oturan Ekrem ve ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı. , kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor. Şüpheli ise yakalandı.

300 TL’lik dehşet
İstanbul Avcılar'da dün bir kafeye giden Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı. , kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 'ın tedavisi ise sürüyor. Şüpheli ise yakalandı.

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