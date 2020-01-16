100 dakikalık hayat molası

Hilmi ve Gamze Gilgil çiftinin cumartesi günü Gaziantep'te dünyaya gelen bebeği Muhammet İsmail Gilgil, önce mutluluk yaşattı, ardından korku... Yapılan tetkiklerde, kalbinde delik olduğu ve kalp damarlarının ters olarak dünyaya geldiği belirlendi. Vakit kaybedilmeden ambulans uçakla Konya'ya getirilen Muhammet İsmail bebek, 112 Acil Servisi Yenidoğan ekiplerince özel bir hastaneye nakledildi. Kalp damarlarının tedavisi için 100 dakika kalbi durdurulan bebek, yapılan hayati operasyonla dünyaya "Merhaba" dedi.
Operasyonu gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Dr. Mehmet Çelik, "Bebeğin 100 dakika kadar kalbi durduruldu ve ameliyatı gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor" dedi.
Sosyal medyada büyük övgü alan ameliyatın son derece zor olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, ameliyat için "Çok önemli bir başarı" dedi.
Operasyonu gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Dr. Mehmet Çelik, "Bebeğin 100 dakika kadar kalbi durduruldu ve ameliyatı gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor" dedi.
Sosyal medyada büyük övgü alan ameliyatın son derece zor olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, ameliyat için "Çok önemli bir başarı" dedi.
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