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100 dakikalık hayat molası

’te ları ters olarak dünyaya gelen ve ’ya getirilen bir günlük ’in kalbi 100 dakika durduruldu... Zamanla yarışan doktorlar, Gilgil’i yeniden dünyaya getirdi.

100 dakikalık hayat molası
Hilmi ve Gamze Gilgil çiftinin cumartesi günü 'te dünyaya gelen bebeği , önce mutluluk yaşattı, ardından korku... Yapılan tetkiklerde, kalbinde delik olduğu ve larının ters olarak dünyaya geldiği belirlendi. Vakit kaybedilmeden 'ya getirilen Muhammet İsmail bebek, 112 Acil Servisi Yenidoğan ekiplerince özel bir hastaneye nakledildi. Kalp damarlarının tedavisi için 100 dakika kalbi durdurulan bebek, yapılan hayati operasyonla dünyaya "Merhaba" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Konya Uygulama ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Dr. , "Bebeğin 100 dakika kadar kalbi durduruldu ve ameliyatı gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor" dedi.



Sosyal medyada büyük övgü alan ameliyatın son derece zor olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, ameliyat için "Çok önemli bir başarı" dedi.

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