132 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank mağdurları Mehmet Aydın'ın izini bulmak için dedektif tuttu. Dedektif Mehmet Uzuner ise Tosuncuk'un nerede olduğu sorusuna cevap verdi.
Yüksek kâr payı vaadiyle topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla kayıplara karışan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, son olarak Uruguay'da lüks bir otomobilin içinde görüntülendi.
Lüks bir hayat yaşayan Mehmet Aydın, Latin Amerika ülkelerini tercih etti.
Uzuner, "Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Aydın'ın Ukrayna'da olduğu doğru değil. Aydın, Brezilya'da. Paraguay ve Uruguay'da da rahat bir şekilde hareket ediyor" dedi.
Mehmet Uzuner
Yüksek kâr payı vaadiyle topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla kayıplara karışan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, son olarak Uruguay'da lüks bir otomobilin içinde görüntülendi.
Lüks bir hayat yaşayan Mehmet Aydın, Latin Amerika ülkelerini tercih etti.
Uzuner, "Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Aydın'ın Ukrayna'da olduğu doğru değil. Aydın, Brezilya'da. Paraguay ve Uruguay'da da rahat bir şekilde hareket ediyor" dedi.
Mehmet Uzuner
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.