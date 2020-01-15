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'Tosuncuk' lakaplı vurguncusu 'a dedektif şoku!

mağdurları, “Tosuncuk” lakaplı ’ın yakalanması için dedektif tuttu. Türk dedektif de Aydın’ın Uruguay’da bir otomobilde görüntülendiğini açıkladı...

Tosuncuk’a dedektif şoku
132 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank mağdurları Mehmet Aydın'ın izini bulmak için dedektif tuttu. Dedektif Mehmet Uzuner ise Tosuncuk'un nerede olduğu sorusuna cevap verdi.

Yüksek kâr payı vaadiyle topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla kayıplara karışan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, son olarak Uruguay'da lüks bir otomobilin içinde görüntülendi.


Lüks bir hayat yaşayan Mehmet Aydın, Latin Amerika ülkelerini tercih etti.

Uzuner, "Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üyeyim. Birliğe üye lı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Aydın'ın Ukrayna'da olduğu doğru değil. Aydın, 'da. Paraguay ve Uruguay'da da rahat bir şekilde hareket ediyor" dedi.


Mehmet Uzuner



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