Sarıyer’de sır ceset

İstanbul Sarıyer'de vatandaşlar, dün akşam denizde ceset buldu. Olay yerine gelen polis, darp izine rastlamadı. Üzerinde Mehmet Ali Ağcagül adına bir kimlik çıkan ceset, morga kaldırıldı. İstanbul Sarıyer'de vatandaşlar, dün akşam denizde ceset buldu. Olay yerine gelen polis, darp izine rastlamadı. Üzerinde Mehmet Ali Ağcagül adına bir kimlik çıkan ceset, morga kaldırıldı.
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