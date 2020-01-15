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’de sır ceset

 'de vatandaşlar, dün akşam denizde ceset buldu. Olay yerine gelen polis, darp izine rastlamadı. adına bir kimlik çıkan ceset, morga kaldırıldı.

Sarıyer’de sır ceset
İstanbul 'de vatandaşlar, dün akşam denizde ceset buldu. Olay yerine gelen polis, darp izine rastlamadı. Üzerinde Mehmet Ali Ağcagül adına bir kimlik çıkan ceset, morga kaldırıldı.

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