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3 milyonluk vurgun!

İstanbul ile birlikte 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve belgede sahtecilik yapan 103 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin devlete uğrattıkları zararın 3 milyon lira olduğu belirtildi.

3 milyonluk vurgun!
İstanbul ile birlikte 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve belgede sahtecilik yapan 103 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin devlete uğrattıkları zararın 3 milyon lira olduğu belirtildi.

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