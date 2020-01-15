3 milyonluk vurgun! İstanbul ile birlikte 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve belgede sahtecilik yapan 103 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin devlete uğrattıkları zararın 3 milyon lira olduğu belirtildi.

İ stanbul ile birlikte 10 ilde sahte engelli raporu çıkaran ve belgede sahtecilik yapan 103 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin devlete uğrattıkları zararın 3 milyon lira olduğu belirtildi. TÜM MANŞETLER