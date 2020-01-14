Jet sosyete firarda! 4 kişilik sömestr tatili 300 bin lira

Sömestr tatili yaklaşırken, herkes kendi bütçesine göre tatil planı yapmaya başladı. Vatandaşın bir kısmı tatili evinde geçirmeyi planlarken, bir kısmı da akraba ziyareti düşünüyor. Parası olanlar için ise alternatif çok. Yurt içinde Uludağ, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış gözde bölgeler. Bu arada kaplıca bölgeleri Yalova, Afyon gibi şehirler de ilgi görüyor.
EV PARASINA TATİL
Jet sosyete ise Fransa, İsviçre ve Avusturya gibi ülkeleri tercih ediyor. Bu arada Dubai gibi sıcak bölgeleri isteyenler de var. 5 ile 15 gün arasında değişen tur paketlerine yönelen lüks severler, en az kişi başı 75 bin lirayı bulan masrafı gözden çıkartıyor. 4 kişilik aile, tatile ev parası yatırıyor. Alpler'in üzerine paraşütle atlama, helikopterle transfer, dünyaca ünlü starlardan kayak dersi gibi hizmetler, faturaları milyonlara çıkarıyor.
TÜRKLER'E ÖZEL MÖNÜ
Türkler'in yoğun ilgi gösterdiği yurt dışındaki kayak merkezlerindeki lüks restoranlar da mönülerine Türkçe bölümler eklemeye başladı. Fiyatlar ise bölgeye ve otelin durumuna göre değişiyor. Ancak 4 kişilik bir aile 10 gün tatil yaparsa uçak ve otel masrafları ortalama 300 bin lirayı buluyor. Bu aile lüks gezilere katılıp yemek tercihlerini de lüksten yana kullanırsa, bu kez fatura daha da kabarıyor.
YURT DIŞINA TAKSİT AZALDI
BDDK, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını azalttı. Kararda "Kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, söz konusu alanlara ilişkin yurt dışı harcamalarında 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verilmiştir" denildi.
Jet sosyetenin en çok tercih ettiği bölge, Courchevel kayak merkezi. Prens William-Kate Middleton, Beckham çifti, Ortadoğulu kraliyet aileleri ve Roman Abramoviç burayı tercih edenlerden...
Roman Abramoviç
EV PARASINA TATİL
Jet sosyete ise Fransa, İsviçre ve Avusturya gibi ülkeleri tercih ediyor. Bu arada Dubai gibi sıcak bölgeleri isteyenler de var. 5 ile 15 gün arasında değişen tur paketlerine yönelen lüks severler, en az kişi başı 75 bin lirayı bulan masrafı gözden çıkartıyor. 4 kişilik aile, tatile ev parası yatırıyor. Alpler'in üzerine paraşütle atlama, helikopterle transfer, dünyaca ünlü starlardan kayak dersi gibi hizmetler, faturaları milyonlara çıkarıyor.
TÜRKLER'E ÖZEL MÖNÜ
Türkler'in yoğun ilgi gösterdiği yurt dışındaki kayak merkezlerindeki lüks restoranlar da mönülerine Türkçe bölümler eklemeye başladı. Fiyatlar ise bölgeye ve otelin durumuna göre değişiyor. Ancak 4 kişilik bir aile 10 gün tatil yaparsa uçak ve otel masrafları ortalama 300 bin lirayı buluyor. Bu aile lüks gezilere katılıp yemek tercihlerini de lüksten yana kullanırsa, bu kez fatura daha da kabarıyor.
YURT DIŞINA TAKSİT AZALDI
BDDK, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını azalttı. Kararda "Kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, söz konusu alanlara ilişkin yurt dışı harcamalarında 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verilmiştir" denildi.
Jet sosyetenin en çok tercih ettiği bölge, Courchevel kayak merkezi. Prens William-Kate Middleton, Beckham çifti, Ortadoğulu kraliyet aileleri ve Roman Abramoviç burayı tercih edenlerden...
Roman Abramoviç
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