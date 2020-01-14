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Endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan biri kurtarılamadı! Dormofol adlı ilacın kullanımı yasaklandı...

'da 55 yaşındaki , geçtiğimiz günlerde endoskopi için hastaneye gitti. Bir süre sonra fenalaştı, kurtarılamadı. Endoskopi yapılan diğer 7 hasta ise tedavi altına alındı. , 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererek, 'Dormofol' adlı ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi.

Durmofol!
Isparta'da 55 yaşındaki Ramazan Gök, geçtiğimiz günlerde endoskopi için hastaneye gitti. Bir süre sonra fenalaştı, kurtarılamadı. Endoskopi yapılan diğer 7 hasta ise tedavi altına alındı. , 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererek, 'Dormofol' adlı ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi.

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anestezi ilacının, eczanelerde satışı yapılmadığını belirterek, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.



hayatını kaybetti.



Uğur Kucur ölümden döndü.



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