Endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan biri kurtarılamadı! Dormofol adlı ilacın kullanımı yasaklandı...

Isparta'da 55 yaşındaki Ramazan Gök, geçtiğimiz günlerde endoskopi için hastaneye gitti. Bir süre sonra fenalaştı, kurtarılamadı. Endoskopi yapılan diğer 7 hasta ise tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererek, 'Dormofol' adlı ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi.
Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anestezi ilacının, eczanelerde satışı yapılmadığını belirterek, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.
Ramazan Gök hayatını kaybetti.
Uğur Kucur ölümden döndü.
Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anestezi ilacının, eczanelerde satışı yapılmadığını belirterek, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.
Ramazan Gök hayatını kaybetti.
Uğur Kucur ölümden döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.