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  • 13.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:07

nasıl alınır? 2020 e Devlet ?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan hacı adayları bugünden itibaren kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek Hac kesin kayıt işlemlerine dair detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, nasıl alınır? 2020 e Devlet ?

Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi nasıl alınır?

Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi nasıl alınır? Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları, hac kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak kazanan hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini araştırıyor. Peki, Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi nasıl alınır? 2020 e Devlet Hac kesin kayıt nasıl yapılır?

HAC KESİN KAYIT NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurada kesin kayıt hakkı kazanan Hacı adayları 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Hacca kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenler, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla giriyor.

E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapınız ve Hacca gitmek istediğiniz organizasyonu seçin, onaylayın ve kayıt yaparak işleminizi tamamlayınız.

"HAC KESİN KAYIT YAPTIRABİLİR" BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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