15 Ocak okullar tatil mi? Bugün kar yağışı etkisini bazı yerlerde etkisini gösteriyor. Bugün Van'ın 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Yarın okulların tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 15 Ocak yarın kar tatili var mı? Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Van'da halen devam eden kar yağışının bugün etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağını duyuran Meteoroloji, Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için de kritik uyarılarda bulundu. İstanbul'da ise bugün yağış beklenmiyor. İşte 15 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu... MEB ve Valilik 15 Ocak Salı günü için okullar tatil mi açıklaması yaptı mı? Detaylar takvim.com.tr'de

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