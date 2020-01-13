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  • 13.01.2020 16:17
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 16:29

Son dakika: 'da kar ne zaman yağacak? Tarih verildi

Son dakika haberine göre 'tan itibaren 'u etkisi altına alması beklenen dalgasıyla beraber kara kış yüzünü gösterecek. Bu tarihten itibaren sıcaklıkların hızla düşmesiyle beraber kar yağışı da etkili olacak.

Beklenen kar geliyor! Tarih verildi

'da henüz kendisini tam olarak gösteremeyen kış 'tan itibaren sert şekilde kendini hissettirecek. Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre; hızla düşecek sıcaklıklarla beraber kar yağışı da görülecek.

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK
Birçok şehirde kar yer yer etkili olmuş olsa da henüz İstanbul'da merkezi noktalar kar yağışı almadı. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 20 Ocak'tan itibaren İstanbul'u da içine alan bir dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek.

SICAKLIKLARIN DÜŞMESİYLE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Tahminlere göre 20 Ocak'tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar İstanbul'da yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturacak. Soğuklara kar yağışının da eklenmesi bekleniyor.

10 GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 23-24 Ocak'ta soğuk hava dalgası zirve noktasını yaşayacak.

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