1461 nedir? sorusu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un açıklamalarına bugün 14:61'de kulübün internet sitesinden bir açıklama yapılarak cevap verilecek." demişti. Vatandaşlar 14:61 ne demek gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. İşte 1461 Trabzon'un Fethi ile ilgili bilgiler...

1461 NEDİR?

1461 tarih olarak Trabzon için büyük önem arz ediyor. 4. Haçlı seferi sonrasında Trabzon'da kurulan Pontus Rum Devleti'nin, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında yıkılması, Trabzon için bu yılın önemini arttırmıştır.