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  • 13.01.2020 14:34
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 14:36

14:61 anlamı nedir? ? İşte 1461 Trabzon'un Fethi ile ilgili bilgiler

? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından "1461 nedir" sorusu gündeme geldi. 1461 yılı, Trabzonlular için büyük önem arz ediyor. Osmanlı'nın ve dahi bütün cihanın en kudretli padişahlarından biri olan, Fatih Sultan Mehmed Han 1461 yılında Trabzon'u fethederek Türk-İslam sancağını dalgalandırmıştır. İşte 1461 Trabzon'un Fethi ile ilgili bilgiler...

1461 nedir?

1461 nedir? sorusu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ali Koç'un açıklamalarına bugün 14:61'de kulübün internet sitesinden bir açıklama yapılarak cevap verilecek." demişti. Vatandaşlar 14:61 ne demek gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. İşte 1461 Trabzon'un Fethi ile ilgili bilgiler...

1461 NEDİR?

1461 tarih olarak Trabzon için büyük önem arz ediyor. 4. Haçlı seferi sonrasında Trabzon'da kurulan Pontus Rum Devleti'nin, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında yıkılması, Trabzon için bu yılın önemini arttırmıştır.

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