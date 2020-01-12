Gaziantep'te bir kişi dün geceyi camide geçirdi. Sabah ise gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak koklayan hırsız, daha sonra kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Gaziantep'te bir kişi dün geceyi camide geçirdi. Sabah ise gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak koklayan hırsız, daha sonra kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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