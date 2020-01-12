Bugünkü
Takvim

’da eşinden şiddet gören : Dünyamı kararttı ışığa hasret kalsın

Dayakçı koca, eşini gözünden etti. Olay 'ta 'da meydana geldi. Samsun’da eşinden şiddet gören , bir gözünü kaybetti. Talihsiz kadın, “Dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın” dedi.

Işığa hasret kalsın
Dayakçı koca, eşini gözünden etti. Olay 'ta 'da meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif (30) ve Mehmet Kesler (33) çifti arasında, tartışma çıktı. Koca, eşini feci şekilde dövdü. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Talihsiz kadın ise bir gözünü kaybetti. Boşanma davası açan ve şu an kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşi Ersin Keskin'in evinde kalan kadın, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi. Şunları söyledi: "Beni bu hale düşüren de en ufak bir ışığa hasret kalsın. Kolumu kanadımı kırdı. En ağır cezayı almasını istiyorum."


Mehmet Kesler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSamsun’da eşinden şiddet gören Elif Kesler: Dünyamı kararttı ışığa hasret kalsın
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri