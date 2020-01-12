Dayakçı koca, eşini gözünden etti. Olay 29 Aralık'ta Samsun'da meydana geldi. 10 yıldır evli olan Elif (30) ve Mehmet Kesler (33) çifti arasında, tartışma çıktı. Koca, eşini feci şekilde dövdü. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Talihsiz kadın ise bir gözünü kaybetti. Boşanma davası açan ve şu an kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşi Ersin Keskin'in evinde kalan kadın, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi. Şunları söyledi: "Beni bu hale düşüren de en ufak bir ışığa hasret kalsın. Kolumu kanadımı kırdı. En ağır cezayı almasını istiyorum."
Mehmet Kesler
Mehmet Kesler
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