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  • 11.01.2020 15:27
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 15:27

Son dakika: 'ta 3 aydır aranan 'nın cesedi toprağa gömülü bulundu

Son dakika haberine göre 'ta 3 aydır aranan 'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu. Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Kurumu'na gönderildi.

3 aydır aranıyordu! Gömülü halde bulundu

'ta 3 aydır aranan 'nın cesedi toprağa gömülü şekilde bulundu.

Yakınları tarafından 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa Özkaya'nın cesedinin merkez Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarında toprağa gömülü olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çatalyol mevkisinde ormanlık alanda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan kazıda Özkaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu.

Ceset, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için İzmir Kurumu'na gönderildi.



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